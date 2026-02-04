慧榮財報／2025全年營收達到8億8,563萬美元 年成長10%

慧榮科技（SIMO-US）4日公布2025年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，季成長15%，年成長 46%，毛利率49.2%，稅後淨利4,271萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.26美元（約新台幣40元），整體表現優於預期，展望今年，慧榮看好，受惠市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場動能持續增強，將達到新高點。

慧榮2025年全年營收達到8億8,563萬美元，年成長10%，毛利率達48.3%，年增2.3個百分點，全年度稅後淨利達1億1千982萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.55美元（約新台幣113元）。

慧榮預估2026年第1季營收將介於2億9千200萬至3億零600萬美元之間，較前一季成長5%-10%，年成長76%-84%，毛利率介於46%-47%。

總經理苟嘉章表示，慧榮 2025年第4季財報表現亮眼，主要來自各產品線營收的全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大在eMMC/UFS與Client SSD的市占率，公司的Client SSD控制晶片營收較上一季成長逾 25%，動能來自領先業界的8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片和新款4通道 PCIe Gen5 SSD 控制晶片，而eMMC 和UFS控制晶片已連續三季呈現成長，主要受惠於市占率的提升。

苟嘉章看好，隨著新專案陸續到位與市占率持續提升，在eMMC/UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強。車用產品方面，在產品組合多元化策略與新客戶產品放量驅動下，第4季也展現強勁成長。

展望未來，苟嘉章認為，邁入2026年，慧榮在市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場布局方面的動能持續增強，並達到新的高點。這些橫跨各領域的新產品與新商機將於今年陸續放量，並進一步推動公司營收與獲利的加速成長。在第1季與全年訂單能見度的支持下，預期2026年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。