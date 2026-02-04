川湖1月營收17.74億元年增43% 連6個月創高
伺服器滑軌大廠川湖今天公布1月營收新台幣17.74億元，年增43.9%，也比去年12月增加3%，為連續第6個月營收創歷史新高。
川湖發言人王俊強在2025年底的法說會中表示，AI伺服器需求強勁，包括輝達（NVIDIA）的GB系列，以及ASIC（特殊應用積體電路）市場，川湖都占據主流地位，正面看待AI中長期趨勢。
王俊強指出，經過2024年與2025年的高成長，預期2026年對川湖而言仍將是豐收的1年。第1季因農曆春節與228連假，工作天數少，可能會受到一些影響，但川湖站在對的趨勢上，預估2026年營運有望逐季成長。
另一滑軌廠南俊國際也打入輝達伺服器供應鏈，出貨放量，昨天剛公告1月營收3.02億元，年增率達1.42倍，單月營收首度站上3億元大關，創歷史新高；今天股價亮燈漲停攻上339.5元。
