快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

川湖1月營收17.74億元年增43% 連6個月創高

中央社／ 台北4日電

伺服器滑軌大廠川湖今天公布1月營收新台幣17.74億元，年增43.9%，也比去年12月增加3%，為連續第6個月營收創歷史新高。

川湖發言人王俊強在2025年底的法說會中表示，AI伺服器需求強勁，包括輝達（NVIDIA）的GB系列，以及ASIC（特殊應用積體電路）市場，川湖都占據主流地位，正面看待AI中長期趨勢。

王俊強指出，經過2024年與2025年的高成長，預期2026年對川湖而言仍將是豐收的1年。第1季因農曆春節與228連假，工作天數少，可能會受到一些影響，但川湖站在對的趨勢上，預估2026年營運有望逐季成長。

另一滑軌廠南俊國際也打入輝達伺服器供應鏈，出貨放量，昨天剛公告1月營收3.02億元，年增率達1.42倍，單月營收首度站上3億元大關，創歷史新高；今天股價亮燈漲停攻上339.5元。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃仁勳為何感謝他母親這教養觀？長大當輝達CEO都用上

ASIC鏈戰力大對決 誰能以最低功耗、提供最高運算價值？

記憶體回神！台股開低走高上揚94點 台積電收跌15元

黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

相關新聞

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，公布去年第4季與去年財報，去年第4季每股純益為14.39元，去年每股純益為6...

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。