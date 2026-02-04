快訊

吳宗憲開唱發豪語「周杰倫9成會來」 談袁惟仁逝世嘆：才剛匯大筆金額

不受總預算卡關影響…軍公教年終獎金2月6日入帳 最高可領2.5個月

高雄豪宅慘！2025年預售一戶都沒賣出 7、8字頭成回憶

慧榮財報／2025年第4季營收優於預期、年增46% 毛利率達49.2%

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
慧榮科技總經理苟嘉章表示，在第一季與全年訂單能見度的支持下，預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。圖／慧榮科技提供
慧榮科技總經理苟嘉章表示，在第一季與全年訂單能見度的支持下，預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長。圖／慧榮科技提供

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。第4季毛利率49.2%，稅後淨利4,271萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.26美元（約新台幣40元）。2025年全年營收達到8億8,563萬美元，較2024年成長10%；毛利率則從2024年的46%提升到48.3%。全年度稅後淨利達 1億1千982萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.55美元（約新台幣113元）。

第4季三大產品線營收皆大幅成長。與前一季相比，SSD控制晶片成長25%-30%，eMMC/UFS控制晶片持平至成長5%，SSD解決方案更大幅成長125%-130%。與前一年同期相比，SSD控制晶片成長35%-40%，eMMC/UFS控制晶片成長50%-55%，SSD解決方案成長110%-115%。

「2025年第4季財報表現亮眼，主要來自各產品線營收的全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大了在 eMMC/UFS與 Client SSD的市占率，」慧榮科技總經理苟嘉章表示，Client SSD控制晶片營收較上一季成長逾25%，動能來自領先業界的8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片和新款4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片，而eMMC和UFS控制晶片已連續三季呈現成長，主要受惠於市占率的提升。隨著新專案陸續到位與市占率持續提升，在eMMC/UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強。車用產品方面，在產品組合多元化策略與新客戶產品放量驅動下，第4季也展現強勁成長。

此外，他指出，第4季全新的開機碟（Boot Drive）儲存產品已開始出貨給一家GPU全球領導廠商，為快速發展的企業級領域帶來成長新動能。對新產品初步的進展，以及過去幾年所推動的多元化策略帶來的成果感到振奮。相信憑藉日益擴展的產品組合，涵蓋消費性、企業級、車用與工控儲存解決方案，已奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，「隨著邁入 2026 年，我們在市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場布局方面的動能持續增強，並達到新的高點。這些橫跨各領域的新產品與新商機將於 2026 年陸續放量，並進一步推動公司營收與獲利的加速成長。在第1季與全年訂單能見度的支持下，我們預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長」。

預估2026年第1季營收將介於2億9千200萬至3億零600萬美元之間，較前一季成長5%~10%，較去年同期成長76%~84%，毛利率介於46%至47%之間。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

謝金河：台股的新外溢效應 新的選股思維

剛穿越年線的低基期股

相關新聞

聯發科財報／去年獲利1,061億元 EPS 66.16元

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，公布去年第4季與去年財報，去年第4季每股純益為14.39元，去年每股純益為6...

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。