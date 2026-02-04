慧榮財報／2025年第4季營收優於預期、年增46% 毛利率達49.2%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2025年第4季財報，營收為2億7,846萬美元，較前一季成長15%，與前一年同期相比大幅成長46%。第4季毛利率49.2%，稅後淨利4,271萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.26美元（約新台幣40元）。2025年全年營收達到8億8,563萬美元，較2024年成長10%；毛利率則從2024年的46%提升到48.3%。全年度稅後淨利達 1億1千982萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證盈餘3.55美元（約新台幣113元）。

第4季三大產品線營收皆大幅成長。與前一季相比，SSD控制晶片成長25%-30%，eMMC/UFS控制晶片持平至成長5%，SSD解決方案更大幅成長125%-130%。與前一年同期相比，SSD控制晶片成長35%-40%，eMMC/UFS控制晶片成長50%-55%，SSD解決方案成長110%-115%。

「2025年第4季財報表現亮眼，主要來自各產品線營收的全面成長，除了新產品持續放量，也進一步擴大了在 eMMC/UFS與 Client SSD的市占率，」慧榮科技總經理苟嘉章表示，Client SSD控制晶片營收較上一季成長逾25%，動能來自領先業界的8通道PCIe Gen5 SSD控制晶片和新款4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片，而eMMC和UFS控制晶片已連續三季呈現成長，主要受惠於市占率的提升。隨著新專案陸續到位與市占率持續提升，在eMMC/UFS與Client SSD控制晶片兩大核心產品線的成長動能持續增強。車用產品方面，在產品組合多元化策略與新客戶產品放量驅動下，第4季也展現強勁成長。

此外，他指出，第4季全新的開機碟（Boot Drive）儲存產品已開始出貨給一家GPU全球領導廠商，為快速發展的企業級領域帶來成長新動能。對新產品初步的進展，以及過去幾年所推動的多元化策略帶來的成果感到振奮。相信憑藉日益擴展的產品組合，涵蓋消費性、企業級、車用與工控儲存解決方案，已奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，「隨著邁入 2026 年，我們在市占率提升、客戶與產品組合擴展，以及新市場布局方面的動能持續增強，並達到新的高點。這些橫跨各領域的新產品與新商機將於 2026 年陸續放量，並進一步推動公司營收與獲利的加速成長。在第1季與全年訂單能見度的支持下，我們預期 2026 年的開局將明顯優於季節性水準，並於全年持續穩健成長」。

預估2026年第1季營收將介於2億9千200萬至3億零600萬美元之間，較前一季成長5%~10%，較去年同期成長76%~84%，毛利率介於46%至47%之間。