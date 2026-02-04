聯發科法說會／蔡力行：今年營運持續受惠AI產業趨勢而成長

晶片大廠聯發科（2454）於4日召開法說會，該公司執行長蔡力行表示，2026年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長。

展望2026年，蔡力行指出，隨著無所不在的AI持續推展高效運算與AI應用的極限，深信聯發科將能在這些成長機會上持續蓬勃發展。 在資料中心方面，市場需求正快速成長，他非常有信心今年資料中心 ASIC 的營收會突破 10 億美元，並於 2027年達到數十億美元的規模。 此外，聯發科也正全力執行後續專案，並預計於 2028年開始貢獻營收。

聯發科正在多個關鍵領域加速投資，以強化身為資料中心客戶信賴夥伴的地位。首先，針對資料中心 AI 系統架構、關鍵矽智財開發及先進技術，已整合內部研發資源並增加對外招募。該公司已展現出在先進製程上構建高效能異質運算系統，及先進封裝技術的能力，為客戶帶來顯著PPA改善與功率密度提升。

此外，為支持長期成長並掌握新的市場機會，蔡力行說，聯發科持續投資多項關鍵技術，包含高速400G SerDes、共同封裝光學元件（CPO）、3.5D 封裝、客製化HBM，以及整合式電壓調節模組（IVR）等，相信這些策略性投資將進一步強化其技術藍圖，以滿足資料 中心不斷演進的技術需求。

在車用領域，聯發科也與全球最大汽車零組件供應商之一 DENSO 共同開發 ADAS 客製化晶片，聯發科預期車用解決方案將在2026年帶來顯著營收成長。

同時，聯發科運算解決方案包含平板電腦、Chromebook，以及與輝達共同開發、應用於DGX Spark的GB10專案等，其2025年運算解決方案營收成長超過八成，達10億美元規模，輝達（NVIDIA）的DGX Spark獲得極佳的市場反應，聯發科估計相關營收將於2026年將加速成長。

蔡力行強調，聯發科2026年營運將持續受惠於AI產業大趨勢而成長，該公司將在這堅強基礎之上，持續投資包括5G衛星通訊、6G、先進製程及先進封裝等關鍵技術，以布局邊緣AI與雲端AI解決方案，掌握未來成長契機。