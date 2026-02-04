元大證券促成TPK 取得奕力股權

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

元大金控（2885）旗下元大證券擔任私募基金東博資本與仲方資本關係企業之財務顧問，協助其規劃出售奕力-KY（6962）的部分股權案，經與各外部專業顧問共同執行，最終順利完成本案，由TPK-KY（3673）間接取得奕力-KY之部分股權，達成多方共贏的股權投資暨策略合作。

宸鴻科技為一專業觸控技術應用領導廠商，近年積極追尋轉型的契機，本次經由元大證券促成間接投資奕力-KY股權，經營觸角有望延伸至產業上游，正式進入半導體領域。

奕力-KY為顯示器驅動IC的領導廠商，具備堅實技術能力、優秀之管理團隊，以及深厚穩固的客戶關係，宸鴻科技計畫未來將持續注入資源，以奕力-KY為基礎，開啟半導體事業新版圖，並為雙方建立可持續成長的新動能，以期發揮最大綜效，期待未來雙方在觸控技術的核心競爭力得以深度結合，掌握半導體產業成長良機。

