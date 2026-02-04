聯發科財報／2025全年營收年增12.3% 每股純益66.16元

IC設計龍頭聯發科（2454）4日召開法說會並公布2025年第4季財報。受惠旗艦手機晶片天璣9500放量，以及有利的匯率影響，2025年第4季合併營收為1,501.8億元，季增5.7%、年增8.8%。若與去年同期相比，則主要反映各類消費性電子產品規格提升所帶動。

獲利表現方面，聯發科第4季合併毛利為692.8億元，季增4.8%、年增3.4%，毛利率為46.1%，較前季下滑0.4個百分點、較去年同期下滑2.4個百分點。公司指出，毛利率較前季及去年同期減少，主要反映部分產品毛利率變動。第4季合併營業利益為新台幣218億5仟萬元，季減1.5%、年增2.0%，營業利益率14.5%，季減1.1個百分點，年減1個百分點。

費用端方面，聯發科第4季合併營業費用為474.3億元，費用率31.6%，較前季與去年同期上升。公司說明，主要因研發投入費用增加；其中第4季研發費用為392.4億元，費用率26.1%，高於前季與去年同期。

在業外與稅負方面，聯發科第4季合併營業外淨利益為52.9億元，主要來自利息與股利收入。整體來看，第4季稅後純益為230.7億元，季減9.3%、年減3.6%，每股純益14.39元。公司指出，本季稅後純益與每股純益較前季下降，主因營業費用增加；較去年同期減少，則主要因毛利率下滑。

累計2025年全年，聯發科合併營收達5,959.6億元，年增12.3%。全年合併毛利為2,830.8億元、毛利率47.5%，較前一年減少2.1個百分點；全年稅後純益為1,061.1億元，年減1.0%，每股純益66.16元。