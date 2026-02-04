威剛營收／1月84.12億元年增2倍、史上最強 全年營收可挑戰倍增

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球記憶體供貨持續吃緊，受惠DRAM與NAND Flash合約價漲勢銳不可擋，記憶體模組領導品牌威剛（3260）1月營運再度繳出爆發式成長，單月合併營收跳增至84.12億元，年增198.92%、月增44.78%，是繼2025年12月後、連續第2個月刷新單月歷史紀錄。

威剛董事長陳立白表示，記憶體三大原廠都已通知今年的產能已銷售一空，全年缺貨態勢確立，DRAM與NAND Flash的價格早已無法回頭，更沒有跌價的問題。

陳立白指出，為滿足客戶需求及因應缺貨漲價效應，將繼續加速採購力道，期望今年第1季底能將庫存水位拉升至300億元以上；在提前採購備貨的優勢下，看好第1季毛利率表現可維持高檔水準，繼續挑戰營運佳績。

陳立白進一步指出，雖然部分上游原廠為因應供給吃緊的市況，開始啟動擴產計畫，但新增產能並非一蹴可幾，預計最快也要至2027年下半年才能看到實際產出。然目前AI應用深化所推升的記憶體需求仍持續增長中，從大語言模型訓練到推論、從雲端運算拓展至邊緣應用，甚至機器人、自動駕駛汽車等都可望繼續推高記憶體需求。

威剛1月合併營收為84.12億元，年增198.92%、月增44.78%，單月DRAM營收貢獻57.41億元，較去年同期增加296.34%，占整體營收比重68.26%；SSD占比為23.91%，記憶卡、隨身碟與其他產品7.83%。

