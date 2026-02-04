力積電亮燈漲停鎖死 記憶體回溫帶動、後市緊盯賣廠與美光合作進度

晶圓代工廠力積電（6770）4日盤中火力全開，股價一路拉高後亮燈漲停並鎖死在65.6元、上漲5.9元，成交量放大至約22.02萬張，成交金額約141億元，成為盤面最吸睛焦點之一。

市場解讀，力積電強勢走勢仍與記憶體景氣回溫題材共振有關。近期DRAM報價與供需轉趨緊俏的討論升溫，帶動族群整體評價修正，力積電在題材面加持下成為資金集中點火標的。

展望後市，力積電短線仍緊扣「賣廠合作題材、DRAM景氣回溫」兩條主線：一方面銅鑼廠交易與美光後續合作進度，牽動市場對HBM供應鏈與DRAM製程精進的想像；另一方面若合約價上修與拉貨動能持續，搭配公司汰弱留強、聚焦記憶體與電源管理IC等較高毛利產品線的策略延續，股價人氣有機會維持在強勢區間。