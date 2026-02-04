快訊

好市多烤雞出事了！標示「無防腐劑」涉誤導 美消費者擬提集體訴訟

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

力積電亮燈漲停鎖死 記憶體回溫帶動、後市緊盯賣廠與美光合作進度

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

晶圓代工廠力積電（6770）4日盤中火力全開，股價一路拉高後亮燈漲停並鎖死在65.6元、上漲5.9元，成交量放大至約22.02萬張，成交金額約141億元，成為盤面最吸睛焦點之一。

市場解讀，力積電強勢走勢仍與記憶體景氣回溫題材共振有關。近期DRAM報價與供需轉趨緊俏的討論升溫，帶動族群整體評價修正，力積電在題材面加持下成為資金集中點火標的。

展望後市，力積電短線仍緊扣「賣廠合作題材、DRAM景氣回溫」兩條主線：一方面銅鑼廠交易與美光後續合作進度，牽動市場對HBM供應鏈與DRAM製程精進的想像；另一方面若合約價上修與拉貨動能持續，搭配公司汰弱留強、聚焦記憶體與電源管理IC等較高毛利產品線的策略延續，股價人氣有機會維持在強勢區間。

力積 晶圓代工廠 DRAM
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

記憶體「紅海化」拖累股價？網酸「鬼故事連發」憂成航運2.0

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

記憶體還能抱？郭哲榮曝3大警訊：利多不漲、跌破月線快逃

華邦電喊記憶體景氣「非常好」⋯明年產能全包！網卻酸：已利多出盡

相關新聞

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

明基材1月營收月增7.9% 深耕新應用

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布元月營收16.02億元，攀上去年3月以來高點，月增7.9%，年增17.5%，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。