世界先進法說不如預期！開盤一路下殺跌停鎖死、盤中仍在跌停價122元

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

世界先進（5347）4日股價開盤即一路下殺，賣壓快速湧出，早盤直接摜至跌停價並「鎖死」在跌停板；截至目前，世界先進股價跌停鎖死在122元，下跌13.5元、跌幅約9.96%，成交量約3.93萬張。

世界先進3日舉辦法說會並釋出本季展望，公司預期本季晶圓出貨量將較上季小幅成長約1%到3%，產品平均銷售單價則估較上季下滑約3%到5%，毛利率目標區間落在28%到30%。市場解讀，指引反映產品組合與價格壓力仍在，與部分資金先前期待的「更強勢復甦」出現落差，成為今日股價重挫的導火線。

不過，公司對成熟製程景氣說法仍偏正向。世界先進指出，2026年成熟製程需求在AI應用與投資浪潮帶動下擴大，加上車用半導體庫存調整趨於健康，需求動能有望維持；公司也提到，AI相關需求對成熟製程產能形成排擠效應，使產能緊張感更為明顯。

董事長方略在會中也強調，公司因提前布局AI伺服器與資料中心相關供應鏈、尤其是伺服器電源供應器等應用，目前處於供不應求狀態；在定價策略上，面對資本支出與投資擴張推升成本，將以與客戶互惠為前提，維持價格穩健，並與客戶協商更具價值的銷售管理方案。

法人圈則指出，成熟製程供需確有改善跡象，但股價先前已提前反映部分成長想像，當法說指引未能進一步「加碼驚喜」，短線資金轉向保守。此外，市場亦關注PMIC等電源管理晶片製程的報價動向，近期傳出中國供應鏈有調價跡象，非中國成熟製程在供給縮減預期下，也可能出現分應用的價格調整空間；在終端出貨未明顯放量前，報價能否全面擴散，仍待後續需求驗證。

世界先進 跌停 AI
