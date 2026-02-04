面板不再只是面板！友達衛星研發點火 攜手群創量價噴出

台股4日大洗三溫暖，指數盤初一度跌破3萬2千點，隨後急拉翻紅，盤中高低震盪逾430點；資金快速轉向具題材與基本面支撐族群，面板雙虎在低軌衛星與政策利多加持下全面噴出，成為盤面最吸睛焦點。

其中，友達（2409）開盤不到10分鐘即直攻漲停並鎖死，漲停價排隊買單超過7.5萬張；群創（3481）緊追在後亮燈漲停，彩晶盤中也一度觸及漲停價位；成交量方面，群創、友達分居台股成交量冠亞軍，顯示短線資金高度集中，族群多頭氣勢明確。

消息面上，經濟部產業技術司3日公布「A+企業創新研發淬鍊計畫」第二次決審結果，通過友達光電等3項關鍵研發計畫，涵蓋衛星通訊、智慧醫療與高安全身分驗證等應用，結合顯示製程、半導體、感測器與AI優勢，為面板產業升級注入政策動能。

其中，友達提出的「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」備受關注。該計畫鎖定低軌衛星應用由固定式聯網設備，延伸至車用、海事與航空等移動通訊趨勢，開發全球首款兼具高透光與衛星通訊功能的天線產品，並攜手射頻晶片夥伴突破傳統天線整合限制，未來可廣泛導入汽車電子與衛星通訊領域，替面板產業開拓高附加價值新市場。

群創方面，法人看好其後市成長動能。受惠記憶體漲價缺料效應，以及冬奧、世足等大型運動賽事帶動需求，TrendForce預估TV面板價格止跌回穩後，報價可望上漲0.6%至2.9%；群創TV營收占比近三成，為國內面板廠中受惠程度最高者。

此外，群創FOPLP先進封裝產能維持滿載，訂單能見度已看到2026年中，預期2025年全年可貢獻數億元、2026年上看十億元以上；加上Poineer併表效益，法人估計2026年可望帶動車用全年營收增加約500億元，並切入日系車廠供應鏈，成為智慧座艙一線廠商。

法人指出，隨SpaceX實績逐步發酵，面板廠在衛星、車用與先進封裝等跨域應用的想像空間持續擴大，面板三虎正由景氣循環股，轉向結合科技題材的新成長型族群，惟後市仍須關注實質營運表現。