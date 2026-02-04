不只 AI 還有低軌衛星 台光電股價飛上太空、攻上2,000元大關

台光電（2383）霸佔AI和低軌衛星兩大市場，除了受惠GPU AI伺服器的規格持續提升，需要用到升級的銅箔基板（CCL）材料之外，ASIC伺服器與800G交換機也持續拉貨。同時台光電也是全球最大低軌衛星CCL供應商，全球市占率達七成，在這兩大題材助攻下，台光電4日再創歷史新高，盤中攻上2,000元大關，一度衝至2,035元，大漲逾9%。

台光電長期深耕高密度印刷電路板（HDI）及高速CCL領域，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。台光電1月底時公告，將以27.8億元購買遠東新觀音工業區的廠辦土地，主要取得目的供生產營運使用。

法人分析，雖然目前M9成本較高，且PCB生產良率仍具挑戰，短期大規模導入難度高，基於成本及良率穩定性，相關方案材料仍有調整空間，最終規格預計2 月底前正式定案，但輝達Vera Rubin平台仍將持續採用高階CCL材料，材料升級趨勢不變。

同時台光電陸續供貨高階材料給Google TPU V7/V8、ÁWS Trainium3、AMD MI450、Meta等ASIC伺服器與800G交換機，配合中山、馬來西亞廠新產能就緒，及中山廠本季再開出30萬張，法人推估單月產值將提升為100至110億元，看好首季營運呈現淡季不淡，今年逐季成長。

除了AI動能不墜，台光電也是全球最大低軌衛星CCL供應商，全球市占率達七成，美國聯邦通訊委員會已批准7,500顆 SpaceX衛星部署許可，加上美系其他大廠也加速低軌衛星發射，台光電受惠程度大。

台光電今股價開高，一度漲至2,035元，大漲逾8%，在刷歷史新高，台光電2025年全年漲幅166%，今年開年以來再漲逾兩成，漲勢驚人。