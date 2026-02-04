快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

不只 AI 還有低軌衛星 台光電股價飛上太空、攻上2,000元大關

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台光電（2383）霸佔AI和低軌衛星兩大市場，除了受惠GPU AI伺服器的規格持續提升，需要用到升級的銅箔基板（CCL）材料之外，ASIC伺服器與800G交換機也持續拉貨。同時台光電也是全球最大低軌衛星CCL供應商，全球市占率達七成，在這兩大題材助攻下，台光電4日再創歷史新高，盤中攻上2,000元大關，一度衝至2,035元，大漲逾9%。

台光電長期深耕高密度印刷電路板（HDI）及高速CCL領域，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。台光電1月底時公告，將以27.8億元購買遠東新觀音工業區的廠辦土地，主要取得目的供生產營運使用。

法人分析，雖然目前M9成本較高，且PCB生產良率仍具挑戰，短期大規模導入難度高，基於成本及良率穩定性，相關方案材料仍有調整空間，最終規格預計2 月底前正式定案，但輝達Vera Rubin平台仍將持續採用高階CCL材料，材料升級趨勢不變。

同時台光電陸續供貨高階材料給Google TPU V7/V8、ÁWS Trainium3、AMD MI450、Meta等ASIC伺服器與800G交換機，配合中山、馬來西亞廠新產能就緒，及中山廠本季再開出30萬張，法人推估單月產值將提升為100至110億元，看好首季營運呈現淡季不淡，今年逐季成長。

除了AI動能不墜，台光電也是全球最大低軌衛星CCL供應商，全球市占率達七成，美國聯邦通訊委員會已批准7,500顆 SpaceX衛星部署許可，加上美系其他大廠也加速低軌衛星發射，台光電受惠程度大。

台光電今股價開高，一度漲至2,035元，大漲逾8%，在刷歷史新高，台光電2025年全年漲幅166%，今年開年以來再漲逾兩成，漲勢驚人。

台光電 低軌衛星 伺服器
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SpaceX併xAI 引爆新太空商機 昇達科、華通等有望搶食大餅

馬斯克攻太空AI 傳產業者也能分杯羹

台光電、台燿 權證四檔帶勁

這檔低軌衛星股「1原因」亮燈漲停 成交量居台股第九大

相關新聞

宜特早盤表現強勁 漲幅逾半根停板

電子產品驗證服務商宜特（3289）4日早盤股價表現強勁，盤中漲逾半根停板。

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

明基材1月營收月增7.9% 深耕新應用

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布元月營收16.02億元，攀上去年3月以來高點，月增7.9%，年增17.5%，主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。