達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明 （4585）2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，每股純益1.46元。法人看好，達明在AI落地需求應用下，今年營運成長動能有望持續向上。

達明昨（3）日公告去年財報，全年合併營收18.22億元、年成長23％，平均毛利率約51％、年減約0.4個百分點，歸屬母公司稅後純益1.36億元、年增約45.4％，每股純益1.46元。

回顧去年營運表現，法人指出，達明去年在美國對全球加徵關稅風暴及新台幣匯率強升等不利因素下，營運表現仍向上成長，毛利率維持穩定水準，顯示達明協作型機器人出貨成長。

展望今年，法人預期，達明在AI落地需求發酵下，內建AI視覺協作型機器人（TM AI Cobot）出貨動能持續升溫，今年業績成長動能明顯優於去年，營運挑戰新高。

達明以獨家「內建AI視覺」協作型機器人在產業競爭勝出，其他廠牌機器人需外接相機，達明產品直接整合視覺辨識及機械手臂控制。

達明指出，以24小時不間斷運作的高效產能，與在地化技術團隊協作，持續協助全球製造業客戶，在AI自動化趨勢中實現產能與品質雙重躍升。

達明機器人視覺解決方案目前大規模導入經寶精密（jpp-KY），協助其自動化轉型，經寶精密導入近50台內建AI視覺的達明機器人，克服製程瓶頸，實現十種複雜應用自動化，釋出8萬小時關鍵產能工時。