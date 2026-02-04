華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增2.95%；華興為6,820萬元，月增23.18%，年增12.46%。

湯石照明去年因歐洲市場受地緣政治與關稅不確定性衝擊，營運表現較為低迷，去年第3季單季每股淨損0.62元，累計去年前三季每股淨損1.58元。公司表示，雖然短期本業仍因營收規模萎縮面臨壓力，內部已積極進行資產結構優化，代重要子公司大峽谷半導體照明系統（開曼）決議辦理現金減資，減資比率25.43%。

法人分析，湯石元月營收維持年增，反映訂單動能正緩步回升，隨產品研發力道加大，營運重心將放在中長期策略調整後的獲利轉機。

華興今年將目標鎖定提升獲利，公司指出，2026年採取積極優化策略，汰除包括傳統元件、LED封裝及部分白色家電等毛利較低的業務，並將資源轉向低溫食物照明與綠色家電等高附加價值領域。

華興表示，今年因客戶將訂單拆分為三至四個月出貨，旺季效應可能不如往年明顯，但上半年營運仍將優於下半年。

展望後市，兩家公司均致力於開拓歐洲與海外利基市場。華興強調，目前在歐洲低溫食物照明市占率仍有成長空間，將持續開發新客戶以穩定獲利表現。

