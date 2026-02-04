億光在美控告LED零件商侵權

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，控告LED零件製造商Lumileds侵害其美國發明專利第7,554,126號。

億光執行副總蘇鴻彥指出，被告所銷售的特定車用LED及高功率LED產品，涉及侵害億光專利，已依法請法院判令被告停止侵害，並承擔損害賠償責任。

億光說明，此次爭訟標的的核心技術涉及LED覆晶與封裝製程，透過調整N／P電極面積比例，能確保LED晶片與焊料具備良好接著性，達成高散熱與封裝可靠度，為高階車用照明市場之關鍵技術。億光重申，對於市場上不法侵權行為絕不寬貸，目前已在美、中、日、歐、韓及台等地區取得多件關鍵專利，將持續深耕智財布局以強化競爭力。

針對此訴訟案影響，億光表示，經初步評估目前尚未對公司財務及營運產生重大影響，後續將視訴訟進展而定。

業界分析，億光此次在美國提起訴訟，顯示其在高階車用LED市場布局已進入收割期，並透過法務手段強化競爭優勢。

億光 LED 美國

延伸閱讀

力成擴產 搶AI商機

「霧都」行車更安全！林口文化一路增設 LED 內照路牌 濃霧中也能看清路

林口濃霧里長盼裝LED路牌 新北：17路口已設置

雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級

相關新聞

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

明基材1月營收月增7.9% 深耕新應用

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布元月營收16.02億元，攀上去年3月以來高點，月增7.9%，年增17.5%，主...

天鈺1月合併營收月減3％ 晶相光減0.7％

IC設計廠天鈺（4961）與晶相光於昨（3）日公布1月業績，都呈現小幅月減局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。