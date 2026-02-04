億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，控告LED零件製造商Lumileds侵害其美國發明專利第7,554,126號。

億光執行副總蘇鴻彥指出，被告所銷售的特定車用LED及高功率LED產品，涉及侵害億光專利，已依法請法院判令被告停止侵害，並承擔損害賠償責任。

億光說明，此次爭訟標的的核心技術涉及LED覆晶與封裝製程，透過調整N／P電極面積比例，能確保LED晶片與焊料具備良好接著性，達成高散熱與封裝可靠度，為高階車用照明市場之關鍵技術。億光重申，對於市場上不法侵權行為絕不寬貸，目前已在美、中、日、歐、韓及台等地區取得多件關鍵專利，將持續深耕智財布局以強化競爭力。

針對此訴訟案影響，億光表示，經初步評估目前尚未對公司財務及營運產生重大影響，後續將視訴訟進展而定。

業界分析，億光此次在美國提起訴訟，顯示其在高階車用LED市場布局已進入收割期，並透過法務手段強化競爭優勢。