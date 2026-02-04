天鈺1月合併營收月減3％ 晶相光減0.7％

IC設計廠天鈺（4961）與晶相光於昨（3）日公布1月業績，都呈現小幅月減局面。

天鈺1月合併營收為13.47億元，月減3％、年減3.1％。天鈺2025年合併營收為179.74億元，年減6.5％。該公司先前表示，今年會努力讓表現更好一些。天鈺第一代AIoT晶片已於去年進入規模量產，該公司希望邊緣AI相關貢獻，在後續可促使其非驅動IC相關營收比重得以超過五成。另外，晶相光1月合併營收為2.14億元，月減0.7％、年增80.3％。

晶相光日前公告，接獲力積電於1月底通知，自第2季起停止接單生產公司部分主要產品，目前因應對策是尋找替代的晶圓代工廠商。

力積電是晶相光主力供應商之一，晶相光強調目前已掌握供應產能，仍可支應既有營運需求，並可達成公司今年度的銷售目標。