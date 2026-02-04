明泰1月營收月減48% 仲琦減56%
網通廠明泰（3380）、仲琦、互動昨（3）日公布2026年1月營收，均較12月旺季水準呈現衰退，互動月衰82.5%最多，年增17.3%，明泰較去年小幅成長。
明泰1月營收15.28億元，月減48.7%，年增5.6%；仲琦1月營收5.65億元，月減56%，年減19.9%；互動1月營收1.36億元，月減82.5%，年增17.3%。
2025年第4季為互動傳統旺季，單月、單季及全年均創下歷史新高，同時推升上層母公司仲琦及明泰繳出亮眼成績單。今年1月進入傳統淡季，營運同步下修。
明泰2月26日受邀參加法說會，屆時市場將關注今年成長重點，新產品800G及1.6T交換器產品出貨與營收貢獻。
