明泰1月營收月減48% 仲琦減56%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠明泰（3380）、仲琦、互動昨（3）日公布2026年1月營收，均較12月旺季水準呈現衰退，互動月衰82.5%最多，年增17.3%，明泰較去年小幅成長。

明泰1月營收15.28億元，月減48.7%，年增5.6%；仲琦1月營收5.65億元，月減56%，年減19.9%；互動1月營收1.36億元，月減82.5%，年增17.3%。

2025年第4季為互動傳統旺季，單月、單季及全年均創下歷史新高，同時推升上層母公司仲琦及明泰繳出亮眼成績單。今年1月進入傳統淡季，營運同步下修。

明泰2月26日受邀參加法說會，屆時市場將關注今年成長重點，新產品800G及1.6T交換器產品出貨與營收貢獻。

明泰 營收 仲琦

延伸閱讀

SpaceX供應鏈 有看頭

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

台光電砸27億買廠辦土地

鴻海、智邦 四檔展望佳

相關新聞

達明去年每股純益1.46元

協作型機器人廠達明2025年全年財報出爐，歸屬母公司稅後純益達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年成長逾四成，...

宏達電衝刺AI眼鏡布局

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片...

億光在美控告LED零件商侵權

億光（2393）捍衛智慧財產權，昨（3）日發布重訊指出，已於美國時間2月2日正式向美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴...

華興1月營收月增23% 湯石照明減27%

LED照明廠湯石照明（4972）、華興（6164）昨（3）日公告元月營收，湯石照明為8,895萬元，月減27.7%，年增...

明基材1月營收月增7.9% 深耕新應用

偏光片大廠明基材（8215）昨（3）日公布元月營收16.02億元，攀上去年3月以來高點，月增7.9%，年增17.5%，主...

天鈺1月合併營收月減3％ 晶相光減0.7％

IC設計廠天鈺（4961）與晶相光於昨（3）日公布1月業績，都呈現小幅月減局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。