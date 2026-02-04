聯發科、元太推閱讀台灣隊

台北國際書展起跑，IC設計大廠聯發科（2454）、電子紙龍頭元太昨（3）日與台灣電子書業者Readmoo讀墨攜手成立「閱讀台灣隊」，並共同推出首款合作產品「6吋手機型彩色電子書閱讀器mooInk Chill」，並推動預購限時超值優惠。

mooInk Chill 手機型彩色電子紙閱讀器全機於台灣組裝，是讀墨讀者詢問多時的輕便入門款機型，採用元太科技 6.13 吋 Kaleido 3彩色電子紙面板、聯發科2.0 GHz 四核心晶片，並在台北國際書展首日開放預購。

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真表示，讀墨團隊持續致力於整合台灣在地供應鏈，希望將在地硬體實力應用在數位閱讀領域，提升讀者的閱讀體驗。

「閱讀台灣隊」結合聯發科處理器晶片、元太科技彩色電子紙面板，搭配讀墨優質軟體與介面設計，透過慧通智聯的終端組裝，實現「All in Taiwan」的重要里程碑。

元太科技業務中心協理劉大經指出，元太與讀墨合作長達九年，關係緊密，雙方共同開拓出台灣數位閱讀的一片天地。隨著護眼友善、顏色生動的彩色電子紙逐漸普及，相信這是最適合讀者的閱讀介面，透過閱讀台灣隊，將會更快的看到更多深受讀者喜愛的閱讀裝置問世。