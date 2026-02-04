宏達電衝刺AI眼鏡布局

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

宏達電（2498）衝刺AI眼鏡布局，昨（3）日宣布攜手光學大廠蔡司（ZEISS），推出「VIVE Eagle全效變色鏡片款」，藉此滿足消費者在全天候配戴與多元生活情境中的實際需求，並同步公布農曆新年促銷活動，搶攻市場商機，衝刺業績。

宏達電表示，VIVE Eagle全效鏡片款採用蔡司光致變色鏡片，在室內環境下展現高透明度表現，透光率高達 89.3%，提供接近一般透明鏡片的清晰視野，有效改善傳統變色鏡片在室內環境中容易偏暗、影響視覺清晰度的使用痛點。

宏達電指出，無論於辦公室工作、夜間活動或長時間室內使用，使用者皆可實現全天候配戴（All-Day Wear），無需頻繁摘戴鏡片，讓VIVE Eagle AI智慧眼鏡更自然地融入日常生活。

此外，全效鏡片款搭載蔡司智慧光致變色技術（ZEISS AdaptiveSun），當鏡片接觸紫外線後，僅需24秒即可快速轉換為深色鏡片狀態。變色後鏡片透光率可降至14.9%，提供與高階太陽眼鏡同等級的遮光效果，並具備全面紫外線防護，可有效阻隔有害紫外線。

蔡司 紫外線 宏達電

