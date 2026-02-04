氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（3）日公告1月營收表現，單月為37.02億元，創新高紀錄，年增66.8%。展望後市，該公司對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法，看好主要業務可望維持成長態勢。

亞德客表示，1月份接單金額持續大於出貨金額，並且接單及出貨持續優於公司預期，其中，來自電池行業、通用機械、機床設備、包裝行業及電子行業有較好的出貨，進而帶動單月營收亦創歷史新高。

目前愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。此外，美中之間的關稅議題在近期似乎有緩解的跡象，該公司預期政府仍會視狀況持續發布政策支持，公司對2026年度氣動行業需求及公司整體發展狀況維持樂觀看法。

展望各產品應用，亞德客並表示，今年電子設備應用業績可成長10%；電池製造設備與車用設備應用，均有望雙位數百分比增長；太陽能、照明及能源應用等，也會持續成長。

線性滑軌部分，今年市場需求穩健增加，集團維持既有價格策略，應可帶動更多客戶採用。

至於今年氣動元件市況可維持10%左右成長幅度，優於產業平均表現；目前，氣動元件稼動率在110%高檔。

據了解，亞德客日前舉行法說會公布去年第4季營運表現，第4季毛利率47.51%，季增1.47個百分點；稅後純益23.27億元，季增10.8%，年增25.7%，每股純益11.64元，單季獲利創歷史新高。累計2025年稅後純益84億元，年增24.4%，每股純益42元，創新高。

另外，法人認為，台美對等關稅疑慮消弭後，許多企業重啟資本支出計畫，可帶動氣動元件需求，亞德客利潤率與獲利增加，相繼上調2026、2027年獲利預估各年增6%、7%。

美系外資並預估，亞德客2026年每股純益（EPS）有上看48.8元的實力，2027年EPS進一步有望攀升至53元。