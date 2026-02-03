快訊

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

達明財報／去年獲利達1.36億元、創歷史次高 每股純益1.46元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

協作型機器人廠達明（4585）去年全年財報出爐，歸屬母公司稅後淨利達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年明顯成長超過四成，每股純益1.46元。法人看好，達明在AI落地需求應用下，今年營運成長動能將有望持續向上。

達明公告去年財報，全年合併營收達18.22億元、年成長23％，平均毛利率約51％、年減約0.4個百分點，歸屬母公司稅後淨利1.36億元、年增約45.4％，寫下歷史次高，每股純益1.46元。

回顧去年營運表現，法人指出，達明去年在美國對全球加徵關稅風暴，以及新台幣匯率強升等不利因素下，營運表現仍持續向上成長，毛利率亦維持穩定水準，顯示達明協作型機器人出貨表現不斷升溫。

展望今年成長動能，法人預期，達明在AI落地需求不斷發酵下，協作型機器人出貨動能將有望不斷升溫，帶動今年全年業績成長動能達到明顯優於去年水準，代表今年營運將有望繳出新猷成績單。

機器人 台幣匯率

延伸閱讀

UG美國首店重開幕 單日再賣2400杯

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

台美關稅後首次 EPPD 賴總統：供應鏈投資持續深化、ART 最後階段

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

相關新聞

騰輝營收／1月4.1億元、年增29% 航空航太材料訂單需求旺

騰輝電子-KY（6672）3日公布2026年1月營收4.1億元，較去年同期大幅增長29%，不僅突破近兩年多來營收高點，更...

台股巨震！防禦型標的吃香 電信股中滙豐力挺這家

近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。針對台灣電信三雄，外資滙豐證券最看好遠傳（4904），建...

世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價...

力成擴產 搶AI商機

封測大廠力成（6239）昨（2）日舉行年終晚會，董事長蔡篤恭表示，隨著AI晶片功能愈趨複雜、封裝尺寸持續放大，帶動扇出型...

鴻海衝刺算力布局

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。