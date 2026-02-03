快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

南電營收／1月37.2億元 月減5.18%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

南電（8046）3日公告2026年1月營收為新台幣37.2億元，年增率44.98%，月減少5.18%。

載板龍頭欣興（3037）率先表態2026年營運看旺，法人看好，持續受惠於AI商機且隨著先進封裝瓶頸改善有助高階用板出貨。隨龍頭廠展望正向，南電、景碩（3189）同吸引市場目光，相關個股股價近期逆勢上衝。

南電原隸屬於台塑集團旗下南亞（1303）塑膠公司電路板事業部，於民國86年正式獨立為公司，現今致力於IC載板與PCB之研發、製造及銷售工作，南亞先前提到，AI技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就了電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板的ABF載板、BT載板。

南亞 台塑集團

延伸閱讀

全民權證／南電 選逾五個月

點名欣興、南電、台光電及台燿 外資正向看待 ABF 與 CCL

聯電、南亞 瞄準逾150天

南亞 AI浪潮下的塑化巨頭轉身

相關新聞

騰輝營收／1月4.1億元、年增29% 航空航太材料訂單需求旺

騰輝電子-KY（6672）3日公布2026年1月營收4.1億元，較去年同期大幅增長29%，不僅突破近兩年多來營收高點，更...

台股巨震！防禦型標的吃香 電信股中滙豐力挺這家

近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。針對台灣電信三雄，外資滙豐證券最看好遠傳（4904），建...

世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價...

力成擴產 搶AI商機

封測大廠力成（6239）昨（2）日舉行年終晚會，董事長蔡篤恭表示，隨著AI晶片功能愈趨複雜、封裝尺寸持續放大，帶動扇出型...

鴻海衝刺算力布局

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。