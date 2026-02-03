南電營收／1月37.2億元 月減5.18%
南電（8046）3日公告2026年1月營收為新台幣37.2億元，年增率44.98%，月減少5.18%。
載板龍頭欣興（3037）率先表態2026年營運看旺，法人看好，持續受惠於AI商機且隨著先進封裝瓶頸改善有助高階用板出貨。隨龍頭廠展望正向，南電、景碩（3189）同吸引市場目光，相關個股股價近期逆勢上衝。
南電原隸屬於台塑集團旗下南亞（1303）塑膠公司電路板事業部，於民國86年正式獨立為公司，現今致力於IC載板與PCB之研發、製造及銷售工作，南亞先前提到，AI技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就了電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板的ABF載板、BT載板。
