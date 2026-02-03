騰輝營收／1月4.1億元、年增29% 航空航太材料訂單需求旺

騰輝電子-KY（6672）3日公布2026年1月營收4.1億元，較去年同期大幅增長29%，不僅突破近兩年多來營收高點，更在睽違2年4個月後，重返4億元大關，營收已重回顯著成長軌道。

公司表示，營收攀升主要受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料訂單需求持續暢旺，大幅度創下新高。該產品應用訂單自去年11月創下歷史新高後，本月再次突破紀錄，反映材料在可靠性與穩定性上已通過長期認證，獲得客戶高度青睞，並逐步提升全球市占率。此外，騰輝-KY近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，也在今年初見到成效。公司指出，因應原材料價格上漲，已陸續向客戶反映成本並調整售價，加上海外客戶假期後啟動備貨，今年將持續帶動整體營收顯著成長。

為進一步擴張產能與全球布局，騰輝-KY提到，近期成功發行新台幣10億元無擔保可轉換公司債，資金將主要用於泰國子公司的新廠建設、機器設備購置及營運周轉，展現公司深耕東南亞市場、強化國際供應鏈的決心。展望未來，除持續布局國防、航太等高階應用材料外，公司也在多項新興領域取得突破，包括熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、醫療用血糖測試儀元件、機器人AR眼鏡與光通信應用高速材料、工業與綠能、變壓、儲能、功率半導體應用的超高導熱材料、高頻碳氫與鐵氟龍材料（國防、高頻雷達與功率放大器等通訊應用）、M6及以上等級高速不流膠PP片、低損耗高散熱PP片（軍工與AI手持穿戴裝置）、半導體AI晶片測試所需材料。

公司強調，將在穩健的財務結構基礎上，持續投入研發、深化產品應用技術，並以特殊材料與高階應用作為未來成長雙主軸，全力拓展市場，提升整體營收與獲利能力。