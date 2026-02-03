快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

騰輝營收／1月4.1億元、年增29% 航空航太材料訂單需求旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影
騰輝電子-KY董事長王有慈（中）、總經理鍾健人（右）、董事邱奕誠（左）。記者尹慧中／攝影

騰輝電子-KY（6672）3日公布2026年1月營收4.1億元，較去年同期大幅增長29%，不僅突破近兩年多來營收高點，更在睽違2年4個月後，重返4億元大關，營收已重回顯著成長軌道。

公司表示，營收攀升主要受惠於高毛利的航空航太聚醯亞胺（PI）材料訂單需求持續暢旺，大幅度創下新高。該產品應用訂單自去年11月創下歷史新高後，本月再次突破紀錄，反映材料在可靠性與穩定性上已通過長期認證，獲得客戶高度青睞，並逐步提升全球市占率。此外，騰輝-KY近年積極推動「少量多樣、客製化應用」的產品策略，也在今年初見到成效。公司指出，因應原材料價格上漲，已陸續向客戶反映成本並調整售價，加上海外客戶假期後啟動備貨，今年將持續帶動整體營收顯著成長。

為進一步擴張產能與全球布局，騰輝-KY提到，近期成功發行新台幣10億元無擔保可轉換公司債，資金將主要用於泰國子公司的新廠建設、機器設備購置及營運周轉，展現公司深耕東南亞市場、強化國際供應鏈的決心。展望未來，除持續布局國防、航太等高階應用材料外，公司也在多項新興領域取得突破，包括熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、醫療用血糖測試儀元件、機器人AR眼鏡與光通信應用高速材料、工業與綠能、變壓、儲能、功率半導體應用的超高導熱材料、高頻碳氫與鐵氟龍材料（國防、高頻雷達與功率放大器等通訊應用）、M6及以上等級高速不流膠PP片、低損耗高散熱PP片（軍工與AI手持穿戴裝置）、半導體AI晶片測試所需材料。

公司強調，將在穩健的財務結構基礎上，持續投入研發、深化產品應用技術，並以特殊材料與高階應用作為未來成長雙主軸，全力拓展市場，提升整體營收與獲利能力。

營收 半導體

延伸閱讀

錦明搶進無人機 展望正向

民眾黨邀近20國駐台使節茶敘 黃國昌：嚴格監督預算與支持國防無衝突

黃國昌：嚴格監督特別預算與支持國防毫無衝突

卓榮泰談台美關稅談判「15%不疊加關稅」 大讚是逆差國當中最好的

相關新聞

騰輝營收／1月4.1億元、年增29% 航空航太材料訂單需求旺

騰輝電子-KY（6672）3日公布2026年1月營收4.1億元，較去年同期大幅增長29%，不僅突破近兩年多來營收高點，更...

台股巨震！防禦型標的吃香 電信股中滙豐力挺這家

近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。針對台灣電信三雄，外資滙豐證券最看好遠傳（4904），建...

世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價...

力成擴產 搶AI商機

封測大廠力成（6239）昨（2）日舉行年終晚會，董事長蔡篤恭表示，隨著AI晶片功能愈趨複雜、封裝尺寸持續放大，帶動扇出型...

鴻海衝刺算力布局

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fun...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。