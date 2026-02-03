快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

台股巨震！防禦型標的吃香 電信股中滙豐力挺這家

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。台股示意圖。聯合報系資料照
近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。台股示意圖。聯合報系資料照

近來台股震盪劇烈，市場紛紛轉進防禦型標的，使電信股股價相對持穩。針對台灣電信三雄，外資滙豐證券最看好遠傳（4904），建議「買進」，中華電（2412）維持「持有」評級，台灣大（3045）則降至「持有」，目標價分別為105元、120元、及119元。

滙豐科技產業分析師白天宇指出，對台灣三大電信商而言，隨更多用戶轉換至 5G，加上電信市場由五家整併為三家後所帶來的加值銷售機會，預期ARPU（平均帳單金額）將持續成長。目前台灣5G滲透率約為45%，仍屬偏低。

不過，考量iPhone市占率高，及綁約手機方案比例偏高，預期許多用戶將升級至具備強大AI功能的iPhone 17／18，有利於5G用戶遷移。此外，根據GSM Arena，蘋果可能於2026年底推出摺疊式iPhone，亦將成為助力。

針對電信三雄，白天宇最偏好遠傳，主因三大利多發酵，除受惠行動與ICT業務都具穩健營收成長、2025–2027年股利年複合成長率（CAGR）達9%、且預估2026年殖利率達4.6%，為台灣電信股中最高，因此建議「買進」，目標價上調至105元。

中華電信方面，白天宇認為，該公司正積極多元化布局ICT服務，並專注於具競爭優勢的次產業，未來三年ICT收入都可維持高個位數的年成長率。不過由於固網業務表現疲弱，部分抵銷整體成長動能，因此維持「持有」評等，目標價上調至120元。

至於台灣大，由於其電商子公司momo（營收占比逾五成）仍面臨來自酷澎（Coupang）、蝦皮（Shopee）與PChome的激烈競爭，成長動能疲弱，導致台灣大預期股利成長率為同業最低，且未來三年營收將呈現持平，為同業中表現最弱，因此將評等降至「持有」、目標價降至119元。

白天宇說，雖然台灣電信股在台股中具防禦性質，但就亞洲整體電信市場而言，由於總股東報酬潛力相對較低，且ARPU長期成長能見度有限，因此並非是滙豐證券的首選市場。

在亞洲電信股中，白天宇更偏好印度電信營運商巴帝電信（Bharti Airtel）、印尼電信（PT Telkom）、韓國電信（KT）、新加坡電信（Singtel）及泰國的真實電信（True），都給予「買進」評等。

