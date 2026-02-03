中華電法說會／今年將拓展衛星、AIoT等Pre-6G商機 貢獻達百億營收

中華電信（2412）3日舉行線上法說，去年財報繳出亮眼佳績，2026年財測目標持續成長，總經理林榮賜指出，隨OneWeb與SES衛星啟用，Astranis衛星將於2026年下半年加入營運，帶動衛星業務邁向億級規模成長，更拓展AIoT、衛星及大數據等服務，創造百億營收。

中華電信董事長簡志誠表示，2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，第4季營收創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄。所有財務指標，皆超越財測高標。

簡志誠表示，主要受惠於核心事業穩健成長，及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股純益4.99元，創八年新高；第4季每股純益1.2元，亦創同期十年新高，展現營運高度韌性，及數位創新及策略執行上的卓越能力。

林榮賜指出，個人家庭事業群受惠於行動業務動能強勁、5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU（平均帳單金額）再創新高。中華電信行動業務收入市占率達41%，持續站穩市場領導地位。

此外，林榮賜表示，企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收。國際事業群第4季營收成長2.5%，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%，表現亮眼。

林榮賜指出，展望2026年，中華電信將持續強化技術能量。隨著 OneWeb 與 SES 衛星於2025年正式啟用，Astranis 衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電信積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過百億元的營收。

永續方面，林榮賜指出，第4季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖，同時亦榮獲多項國內外獎項肯定。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合AI能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。

中華電信2025年第4季合併營收為656.5億元，年增0.5%；歸屬於母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2%，每股純益1.2元。2025年營收為2,361.1億元，增加2.7%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4%；每股純益4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。

中華電信日前也公布2026年財測目標，合併營收為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%；歸屬於母公司業主之淨利為373.9億元至389.4億元、每股純益預測為4.82元至5.02元。

另外，中華電信指出，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元，主要係擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。