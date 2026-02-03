南亞科營收／1月153.1億元、年增逾六倍 創單月歷史新高

DRAM廠南亞科（2408）3日公告今年首月營收達153.1億元，月增27.4%、年增逾六倍，創單月歷史新高。看待今年，總經理李培瑛曾說，受惠於AI需求強勁爆發，導致高頻寬記憶體（HBM）與DDR5產能大幅排擠成熟製程產品，預期2026下半年至2027年，DDR4與DDR3等產品將面臨顯著的供給缺口，市場呈現「供需火熱」的態勢。

針對外界最關注的市場供需狀況，李培瑛定調2026年整體需求 「蠻熱的」，且熱度將從上半年延續至下半年，全年展望樂觀。造成此波供需緊俏的核心關鍵，在於人工智慧 （AI） 應用的爆發性成長。

李培瑛分析，由於AI伺服器需求龐大，其所需的高頻寬記憶體 （HBM） 在晶圓消耗量上，是標準型DRAM的兩倍、甚至三倍之多，這種產能消耗特性造成了嚴重的 「排擠效應」且為了追逐高利潤與高需求的AI市場，國際記憶體三大原廠紛紛將產能移轉至HBM或DDR5等先進產品，李培瑛強調，一旦產線從DDR4或DDR3移轉至HBM／DDR5，製程轉換後便很難再變動回來。