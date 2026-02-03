南亞科營收／1月153.1億元、年增逾六倍 創單月歷史新高

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

DRAM廠南亞科（2408）3日公告今年首月營收達153.1億元，月增27.4%、年增逾六倍，創單月歷史新高。看待今年，總經理李培瑛曾說，受惠於AI需求強勁爆發，導致高頻寬記憶體（HBM）與DDR5產能大幅排擠成熟製程產品，預期2026下半年至2027年，DDR4與DDR3等產品將面臨顯著的供給缺口，市場呈現「供需火熱」的態勢。

針對外界最關注的市場供需狀況，李培瑛定調2026年整體需求 「蠻熱的」，且熱度將從上半年延續至下半年，全年展望樂觀。造成此波供需緊俏的核心關鍵，在於人工智慧 （AI） 應用的爆發性成長。

李培瑛分析，由於AI伺服器需求龐大，其所需的高頻寬記憶體 （HBM） 在晶圓消耗量上，是標準型DRAM的兩倍、甚至三倍之多，這種產能消耗特性造成了嚴重的 「排擠效應」且為了追逐高利潤與高需求的AI市場，國際記憶體三大原廠紛紛將產能移轉至HBM或DDR5等先進產品，李培瑛強調，一旦產線從DDR4或DDR3移轉至HBM／DDR5，製程轉換後便很難再變動回來。

DDR4 李培瑛 AI 南亞科

相關新聞

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價...

世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出...

力成擴產 搶AI商機

封測大廠力成（6239）昨（2）日舉行年終晚會，董事長蔡篤恭表示，隨著AI晶片功能愈趨複雜、封裝尺寸持續放大，帶動扇出型...

鴻海衝刺算力布局

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fun...

大立光買庫藏股 達陣

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（2）日公告，原訂2月11日買回上限2,670張的庫藏股計畫，已於昨天提前達陣，累計共斥...

華星光、景碩 去年12月EPS 0.55元

光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前盈餘9,000萬元，年增60.7...

