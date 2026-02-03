世界先進法說會／估首季出貨季增加1-3% 毛利率上看三成

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在建置階段。圖／公司提供
世界先進（5347）3日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，今年首季出貨預估季增加1-3%之間，產品均價季減少3-5%之間，毛利率預估28-30%之間，匯率假設31.3元基礎下預估。

產能方面，世界提到，為了滿足客戶長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能至細線寬，年減少約4%，今年首季的月產能因晶圓廠歲修季減少9%。

法人關注均價下滑方面，世界先進提到季減少主要原因是產品組合因素，配合終端DDIC成長以及電源管理應用產品組合改變，LTA部分合約到期對價格也有部分影響，全年預估低個位數影響。

訂單能見度，世界先進說明，約三個月，產能利用率約提升至80-85%，較去年第四季75%提升，因應面板驅動IC需求提升以及電源管理IC需求提升，產品結構與去年第四季相當。

世界先進統計，去年第4季PMIC占比78%居最大宗。世界先進去年第4季出貨季減少7%，均價季增5%，毛利率27.5%符合預期。

