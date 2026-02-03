記憶體千金股又要有了？法人高喊這檔模組廠驚天價

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

宜鼎（5289）上季營收繳出超標成績，法人除上修獲利預估外，考量近期DRAM、NAND供需吃緊情況持續惡化帶動報價續漲，加上部分NAND成本轉嫁至客戶端，同步調高獲利預估值，並大幅調升目標價達1,100元。

大型本國投顧分析，2026年DRAM、NAND缺貨態勢延續，相較模組廠同業，宜鼎具備三大優勢，首先是DRAM大型客戶為Switch廠商，終端需求來自美系 CSP，即使目前DDR4合約價已走揚至每Gb 1.2 美元以上，相關客戶拉貨動能仍然強勁。

其次，宜鼎與三星及鎧俠關係緊密，在產能持續吃緊下，原廠仍將提供一定數量貨源；第三是供應鏈調查顯示，宜鼎已與某DRAM原廠簽訂LTA，鎖定一定數量DDR4顆粒，部分價格亦於簽約時鎖定，有助維持毛利率水準。

法人指出，宜鼎子公司安提營收去年下半年起明顯回升，預期上季有機會轉虧為盈，並看好今年營運動能，主因在於過去耕耘的邊緣AI專案陸續放量，規模經濟逐步顯現，且記憶體缺貨蔓延下，有母公司支援，對出貨影響有限，反而有利市占率提升。

法人預估，宜鼎2026年營收將年增近一倍 99.4%，並可大賺逾五個股本，列入當前記憶體模組廠首選。

