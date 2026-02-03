電網併網太慢！燃料電池受矚目、這檔今年以來大漲四成

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

AI用電量大，資料中心帶動美國年度電力需求增長率接近3%，超過了GDP的增長速度，但美國電網併網速度慢，現場發電正逐步轉為主要電力來源，特別是燃料電池，逐漸成為主流選項。高力（8996）具備燃料電池及散熱兩大業務，推升股價大漲，今年以來已上漲約四成，3日盤中一度漲至825元，創下歷史新高，衝破800元大關。

知名市調機構預估，資料中心以採用現場發電為主的占比，將從2024年的13%拉高至2030年的38%，年複合成長率（CAGR）約19%，而完全依賴現場發電的占比更將達27%，CAGR達73%。

法人指出，隨著資料中心現場發電占比快速提升，各種供電設備都受到矚目，特別是燃料電池，因具有較高的轉換效率、較短的供電準備時間、多元化燃料來源、及具有競爭力的發電成本，因此逐漸成為主流選項。

高力主要與Bloom Energy合作，高力指出，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。燃料電池產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主。

法人表示，高力客戶端的燃料電池案場建置期短，最快三個月就能建好，顯著改善傳統電網的重電設備交期至少逾一年半的效率問題，並可減少碳排高達30%，符合RE100需求，使得訂單有望大幅成長。

法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。

高力今以799元開高，一度衝至825元，大漲逾5%，創下歷史新高。

