快訊

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

聯發科早盤轉強拚站穩1,800元 合作話題加溫、法說會在即

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC設計龍頭聯發科（2454）3日早盤走勢轉強，一度重返1,800元關卡；在黃仁勳日前談到與輝達攜手合作題材帶動想像空間之際，公司4日將召開2025年第4季法說會，市場也提前聚焦、買盤卡位意味轉濃。

就盤面數字來看，聯發科早盤以1,740元開出，盤中最高1,800元、最低1,720元；截至11：00左右，股價暫報1,790元、上漲85元，漲幅4.99%，成交量約6,200張，成交金額約110億元。

黃仁勳日前受訪時談到，輝達正與聯發科共同開發一款「低功耗、但性能很強」的系統單晶片（SoC），並鎖定AI電腦應用情境，讓市場對後續合作進展與產品落地節奏再度升溫。

隨著法說會進入倒數，市場關注焦點也更清晰：除了上季財報成績與本季展望外，還包括智慧手機市場後續走勢、記憶體缺貨與漲價可能帶來的影響、AI相關事業進度，以及特殊應用IC（ASIC）業務的拓展狀況等五大議題。

聯發科2025年營收約5,959.65億元、年增12.3%並創新高，法人也把目光放在明日法說會對今年動能的說法，關注能否延續成長、挑戰營收首度跨越6,000億元關卡的機會。

市場 聯發科

延伸閱讀

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

相關新聞

記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價...

力成擴產 搶AI商機

封測大廠力成（6239）昨（2）日舉行年終晚會，董事長蔡篤恭表示，隨著AI晶片功能愈趨複雜、封裝尺寸持續放大，帶動扇出型...

鴻海衝刺算力布局

鴻海（2317）持續擴大AI算力布局，衝刺營運，昨（2）日宣布取得亞灣超算（Visionbay）Affinity Fun...

大立光買庫藏股 達陣

手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（2）日公告，原訂2月11日買回上限2,670張的庫藏股計畫，已於昨天提前達陣，累計共斥...

華星光、景碩 去年12月EPS 0.55元

光通訊廠華星光（4979）遭列注意股票，昨（2）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前盈餘9,000萬元，年增60.7...

志聖買廠房 斥資14億

志聖（2467）昨（2）日公告投入14.8億元購置台中南屯區3,000坪廠房。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。