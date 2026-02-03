聯發科早盤轉強拚站穩1,800元 合作話題加溫、法說會在即
IC設計龍頭聯發科（2454）3日早盤走勢轉強，一度重返1,800元關卡；在黃仁勳日前談到與輝達攜手合作題材帶動想像空間之際，公司4日將召開2025年第4季法說會，市場也提前聚焦、買盤卡位意味轉濃。
就盤面數字來看，聯發科早盤以1,740元開出，盤中最高1,800元、最低1,720元；截至11：00左右，股價暫報1,790元、上漲85元，漲幅4.99%，成交量約6,200張，成交金額約110億元。
黃仁勳日前受訪時談到，輝達正與聯發科共同開發一款「低功耗、但性能很強」的系統單晶片（SoC），並鎖定AI電腦應用情境，讓市場對後續合作進展與產品落地節奏再度升溫。
隨著法說會進入倒數，市場關注焦點也更清晰：除了上季財報成績與本季展望外，還包括智慧手機市場後續走勢、記憶體缺貨與漲價可能帶來的影響、AI相關事業進度，以及特殊應用IC（ASIC）業務的拓展狀況等五大議題。
聯發科2025年營收約5,959.65億元、年增12.3%並創新高，法人也把目光放在明日法說會對今年動能的說法，關注能否延續成長、挑戰營收首度跨越6,000億元關卡的機會。
