記憶體海盜船太刺激！南亞科、華邦電上沖下洗 漲價為何救不了股價？

台股3日上演大反攻，記憶體族群卻在利多簇擁下意外搭上「大怒神」。即便國際原廠美光、三星股價創新高，且研調機構全面上修報價漲幅至100%，但在獲利了結賣壓沉重，以及長江存儲提前量產疑慮干擾下，族群風雲變色，南亞科（2408）、群聯（8299）等更慘觸跌停。

早盤記憶體族群一度全面回神，旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科、群聯、晶豪科（3006）等齊步走高，市場解讀為報價上行循環啟動的提前反映；未料隨後賣壓突襲，華邦電率先翻黑，南亞科、群聯、晶豪科盤中更一度重挫至跌停，族群逾半數個股跟跌，早盤觸及漲停的旺宏亦頻頻翻黑，盤面僅剩宜鼎（5289）、力成（6239）維持4%以上漲幅，資金快速撤離短線漲多股。

值得注意的是，研調機構集邦科技（TrendForce）前一晚才發布重量級利多，全面上調本季DRAM與NAND Flash報價漲幅預估。集邦將DRAM季漲幅由原估55%至60%，大幅上修至90%至95%；NAND合約價也從原先33%至38%，調升至55%至60%，且不排除仍有再上修空間。法人指出，在報價漲勢超乎預期下，南亞科、群聯、威剛（3260）等台廠可望擴大享有漲價紅利。

集邦進一步分析，AI與資料中心需求持續升溫，全球記憶體供需失衡加劇，原廠議價能力顯著提升。其中，PC DRAM仍處於普遍缺貨狀態，本季報價季增幅度恐逾100%，改寫歷史新高；NAND方面，因原廠更看好DRAM獲利前景，將部分產線轉產DRAM，導致NAND新增產能受限，企業級SSD本季報價預估季增53%至58%，同樣創單季最大漲幅。

供應鏈亦傳出，國際原廠產能快速傾斜至伺服器市場，消費性與車用領域恐首當其衝。中系NAND龍頭長江存儲被賦予「穩供內需」任務，並低調切入DRAM與HBM技術，LPDDR5工程樣品已完成，2026年下半年啟動的武漢三期新廠將以DRAM為擴產重心，未來恐牽動全球記憶體版圖重組。對此，長江存儲未回應相關傳聞。

國際股市方面，記憶體股表現則持續強勢，三星電子今早股價大漲逾7%，SK海力士暴衝8.7%；美光周一勁揚5.5%，近五個交易日四度創收盤新高，今年來已第13度改寫紀錄。相較之下，台股記憶體族群短線利多不漲反跌，市場解讀，漲價題材雖長線有利，但短線漲多後的獲利了結與籌碼鬆動，才是盤中急殺的關鍵。