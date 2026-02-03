快訊

因華新藥申請二期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

因華生技（4172）昨（2）日指出，開發中新藥D07001（GemOral）的人體臨床第二期試驗計畫，日前已正式向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）送件申請，適應症涵蓋晚期非小細胞肺癌與胰臟癌，預計收案約48名受試者（各適應症約24名）。

因華生技表示，本次二期臨床試驗採用Basket trial(籃型試驗)設計，將不同癌別受試者分組納入同一試驗架構下進行療效與安全性評估，有助提升臨床試驗效率，縮短研發時程，加速研發決策與後續開發規劃。

在全球臨床布局方面，因華也積極推進已獲美國食品藥物管理局（FDA）正式核准之口服膽道癌孤兒新藥D07001-Softgel三期臨床試驗，預計收案約240名受試者，全力推進美國試驗地區首位受試者入組（First Patient In, FPI）。

生技

