長聖1月營收年增2.3% 新藥有斬獲
長聖（6712）昨（2）日公告今年元月營收5,820萬元，年增2.3%。長聖並公布2025年營運表現，全年合併營業利益4.39億元，年增4.2%；合併稅前盈餘5.38億元，年增16.7%，每股稅前盈餘6.14元。
長聖持續推進異體CAR-T技術於實體癌治療之臨床開發與法規布局，朝台灣異體CAR-T實體癌再生醫療製劑領先者目標邁進。核心產品CAR001已進入臨床開發階段，並應用於轉移性大腸直腸癌與惡性多形性膠質母細胞瘤（GBM）等實體腫瘤適應症。
長聖表示，其中約85%的大腸直腸癌屬於微衛星穩定型（microsatellite stable, MSS），此類病患對現有免疫療法反應有限，屬高度未滿足醫療需求族群；在GBM領域，目前標準治療選項主要仍以Temozolomide（TMZ）化學治療及Bevacizumab（Avastin） 為主，整體治療成效有限，臨床上仍缺乏突破性療法。
