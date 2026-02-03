快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

乙烯跌價 台塑、台聚有利

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在美國、中東料源湧入亞洲下，最大宗石化基本原料乙烯現貨價格節節下滑，近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6% 。兩大供應商台塑化（6505）和中油恐調降對下游供料價格，但有助下游台塑（1301）、台聚等泛用樹脂生產廠利差好轉。

市場人士指出，觀察近期原油期貨行情變化，在美國加大對伊朗壓力，將對運輸伊朗石油的船隻實施更多制裁，並宣布採取攻擊行動，激勵油價漲勢。

以上周五（1月30日）為例，原油期貨在近六個月高點盤整，紐約NYMEX-3月輕質原油期貨收於每桶65.21美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨收於每桶70.69美元。不過，最大宗石化基本原料乙烯現貨價卻與油價呈現背離情形，受到美國和中東生產廠為搶市占率近期頻頻把料源運到亞洲銷售影響，出現報價持續下探情況。

觀察乙烯走勢，近期已連續走跌三周，由每公噸745美元下挫至目前的每公噸700美元，跌價45美元，累計跌幅6%。國內兩大原料供應商台塑化和中油預計將調降對下游的供料價格。

但反觀油價上攻激勵泛用樹脂下游加工業買氣增溫，帶動各項原料報價走堅，有助台塑等生產廠利差好轉。以做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）來看，上周各有每公噸50美元、20美元漲價。另建材用料聚氯乙烯（PVC）同步上漲每公噸10美元。在聚乙烯（PE）三大品項方面，使用於包裝袋的高密度聚乙烯（HDPE）和農業用膜原料線性低密度聚乙烯（LLDPE）漲價每公噸10美元；塑膠製品原料低密度聚乙烯（LDPE）則上漲每公噸30美元。

乙烯 台塑化 期貨

延伸閱讀

川普說美伊展開對話讓油價狂瀉 銅價跟進貴金屬重摔

油價跌 月線漲幅為2022年以來最大

台塑、中鋼、台泥...不再適合存股？專家：公司要有獲利前景才有存的價值

PVC價揚 台塑、華夏迎轉機

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。