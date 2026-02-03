快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

Line Pay 拓展非都會區滲透率

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

LINE Pay（7722）積極開拓非都會區商圈導入行動支付，昨（2）日統計，LINE Pay導入苗栗大湖逾百家草莓園，滲透率破95%，成為當地最主要支付品牌；數位支付帶動交易意願提高，統計自去年12月1日到近期，交易額年增加15倍、來客量十倍，加上發優惠券補助，帶動客單價年增43%。

LINE Pay2025年攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付與行銷工具，LINE Pay表示，推動「數位共融地方共好」永續專案，首度針對現金交易普及的觀光農園及農特產品推出輔導計劃，協助地方農園建立長期數位經營能力。

為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay於2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，積極協助當地導入行動支付服務。

近期在草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券和好康地圖幫助，帶動遊客能夠找到促銷或支付方便的商家。

LINE Pay LINE 數位

延伸閱讀

韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

苗栗卓蘭苗52線道路兩車碰撞 4人受傷送醫

方向盤新增實體滾輪！2026年式美規A5 Sedan、Q5售價調漲上市

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。