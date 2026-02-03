Line Pay 拓展非都會區滲透率

LINE Pay（7722）積極開拓非都會區商圈導入行動支付，昨（2）日統計，LINE Pay導入苗栗大湖逾百家草莓園，滲透率破95%，成為當地最主要支付品牌；數位支付帶動交易意願提高，統計自去年12月1日到近期，交易額年增加15倍、來客量十倍，加上發優惠券補助，帶動客單價年增43%。

LINE Pay2025年攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付與行銷工具，LINE Pay表示，推動「數位共融地方共好」永續專案，首度針對現金交易普及的觀光農園及農特產品推出輔導計劃，協助地方農園建立長期數位經營能力。

為協助農園導入便利快速的無現金交易服務，改善消費者支付痛點，LINE Pay於2025年8月在苗栗大湖農會舉辦「數位行銷工作坊」，積極協助當地導入行動支付服務。

近期在草莓產季投注行銷資源與宣傳，透過優惠券和好康地圖幫助，帶動遊客能夠找到促銷或支付方便的商家。