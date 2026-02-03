富邦媒、PChome 搶書展商機
富邦媒（8454）昨（2）日宣布旗下momo購物網今年首度進駐2026台北國際書展。瞄準寒假追更與動漫IP收藏熱潮，momo以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題，2月3日起推出O2O串連體驗，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅程。
隨著閱讀型態加速走向行動化與數位化，momo指出，電子閱讀器已從單一科技產品，逐步走向更貼近日常的閱讀載具，根據momo站上會員數據顯示，2025年第4季電子書整體年成長近四成，電子書閱讀時長平均較第3季激增50%，聽書服務使用時長亦成長30%，反映讀者對「隨時隨地、跨情境閱讀」的期待持續擴大，並進一步帶動實際選購需求。
網路家庭集團旗下PChome 24h購物同步搭上書展熱，PChome 24h購物分析指出，目前彩色閱讀器銷占全閱讀器的銷量超過75%，成為市場主流，熱銷價格帶落在5,599-15,980元。
