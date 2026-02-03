快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

富邦媒、PChome 搶書展商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）昨（2）日宣布旗下momo購物網今年首度進駐2026台北國際書展。瞄準寒假追更與動漫IP收藏熱潮，momo以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題，2月3日起推出O2O串連體驗，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅程。

隨著閱讀型態加速走向行動化與數位化，momo指出，電子閱讀器已從單一科技產品，逐步走向更貼近日常的閱讀載具，根據momo站上會員數據顯示，2025年第4季電子書整體年成長近四成，電子書閱讀時長平均較第3季激增50%，聽書服務使用時長亦成長30%，反映讀者對「隨時隨地、跨情境閱讀」的期待持續擴大，並進一步帶動實際選購需求。

網路家庭集團旗下PChome 24h購物同步搭上書展熱，PChome 24h購物分析指出，目前彩色閱讀器銷占全閱讀器的銷量超過75%，成為市場主流，熱銷價格帶落在5,599-15,980元。

閱讀 購物網

延伸閱讀

台北國際書展即將登場！信誼打造「閱讀森林」立體互動展區

富邦媒 娛樂產品買氣旺

塞車最宜讀書？台北國際書展打造「讀字塞車」 與閱讀寶可夢「反讀怪」

聯合文學邁向40年，文學巡迴展從紐約前進巴黎左岸

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。