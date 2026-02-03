華孚1月營收月增6.7%

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告元月營收6.22億元，月增6.7%、年增58.2%，為近四個月來高點。

華孚是少數鋁鎂合金能做到一站式服務的供應商，在新能源車成長趨勢不變加持下，預料營運動能也將逐步加溫，從既有訂單狀況來看，今年營運動能仍將不錯，目前該公司已順利切入日、韓車廠供應鏈，隨著海外產能持續擴大，展望偏樂觀。

華孚日前宣布旗下大陸子公司華孚馬鞍山導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，積極搶攻全球車用市場商機；該成型機有助於華孚跨入車身骨架及車門內板支架等大型一體化機構件，進一步將產品應用推向全新高度。

此外，華孚也切入無人機市場，不僅已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，且供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻公司業績。華孚指出，取得該訂單後，對未來接無人機馬達殼體訂單將有正面幫助，藉此切入無人機市場商機。

華孚 無人機 市場

