台灣大推影音平台 提供一站式訂閱

台灣大哥大（3045）昨（2）日宣布與亞馬遜（Amazon）強強聯手，於台灣市場獨家推出影音平台Prime Video電信方案，台灣大集結Prime Video、Netflix、Disney++、HBO Max等四大國際影音平台，加上台灣大旗下MyVideo，打造國際影音平台大滿貫。

台灣大表示，全用戶皆享Prime Video電信方案71折的超值優惠，年約方案每月僅需120元（原價169元），以最親民的價格和頂級影音設備，盡情觀賞強檔電影和優質原創影集，更可透過台灣大哥大全通路提供一站式快速訂閱Prime Video、Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo，打造消費者通往全球頂級影音內容的「訂閱首選入口」。

台灣大指出，Prime Video擁有多部獲獎無數的Amazon Original原創作品、強檔電影和熱門影集，用戶可隨時隨地開啟觀影體驗。即日起至2月28日止，申辦並成功登記，還有機會抽中市價2萬元的Sony智慧聯網顯示器或Airpods Pro。