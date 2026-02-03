台灣大哥大（3045）近年積極擴大全球內容投資，除投資國際影音製作公司派拉蒙天舞公司；日前也投資專注亞裔內容的國際基金AUM Fund 2（美國），以及日本REMOW；並入股智寶，共同設立回歸線娛樂，積極布局國際頂尖IP、影視製作、OTT TV與遊戲產業，發揮發行優勢，推動台灣內容走向國際市場。

近期台灣大以美金9,000萬元，投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED，並透過美國基金公司間接投資派拉蒙天舞。台灣大指出，透過此投資案，發揮在大東南亞地區的市場影響力。

派拉蒙天舞旗下OTT平台「Paramount+」為全美前五大OTT平台之一，預計與 「Paramount+」展開深度策略合作，可透過台灣大在亞太市場的內容布局，並以台灣大的MyVideo OTT平台，與在地營運優勢為核心，除進行亞太地區優質內容的採購與發行，並參與具國際潛力影視內容投資，加速在亞洲市場發展。

台灣大表示，近年來內容投資成果亦逐步反映於市場表現，例如參與投資影視作品《陽光女子合唱團》累積票房突破3億元，進一步形塑涵蓋投資、製作、發行至通路的一站式整合優勢，持續強化在國際內容市場競爭力。

擴大亞洲IP布局，台灣大表示，更投資專注亞裔內容的國際基金AUM Fund 2（美國），參與如《Lucky Lu》等在金馬獎與國際影壇發光的作品，於早期階段接觸具備跨國市場潛力的亞裔優質IP。

台灣大也深耕區域IP與ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容開發，台灣大表示，透過投資日本REMOW，強化在動畫與遊戲IP領域的布局；入股智寶，並共同設立回歸線娛樂，擴大日本動畫IP的代理、發行與授權服務，已躋身國內前三大動畫代理業者，並持續推進國際市場。

此外，台灣大表示，擁有「發行商」的核心優勢，過去與多家國際OTT平台（Prime Video、Netflix、Disney+、HBO Max以及MyVideo）合作，或代理Riot Games、引進Perplexity，皆累積跨市場的發行與營運經驗。

台灣大積極推動台灣內容走向國際市場，台灣大表示，透過與國際媒體集團的股權連結，台灣大亦期望為台灣本土優秀影視作品搭建進入國際市場的橋樑，讓台灣影視人才與內容有更多機會進入全球發行體系。