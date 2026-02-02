健鼎 兩檔馬力強
健鼎（3044）受惠通用型伺服器平台升級，AWS Trainium3、輝達（NVIDIA）新平台Rubin將自第2季啟動拉貨，引領印刷電路板（PCB）相關供應鏈營運動能放大，加上記憶體市況轉佳，後市營運展望正向。
隨市場需求暢旺，法人預估健鼎去年DRAM、SSD相關營收成長逾40%，伺服器拜客戶耕耘有成且切入產品更廣泛，預估伺服器與網通營收年增20%以上，帶動去年獲利締新猷。
法人指出，除記憶體需求大幅攀升，健鼎因AI伺服器獲利貢獻擴增，並供應更多高層數產品，朝更高階產品趨勢前進，有助產品組合優化提升獲利能力，今年營運創高可期。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。
