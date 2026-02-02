信驊 瞄準逾150天
信驊（5274）受惠AI伺服器與通用伺服器需求同步擴張，預估2026年每股純益（EPS）上看164元，因此，法人給予「強力買進」評等。
法人分析，信驊成長動能主要包括：AI伺服器需求持續升溫，帶動單機晶片搭載量顯著提升，推升相關零組件用量與價值。其次，在CSP大廠訂單挹注下，公司成功切入Google下一代供應鏈，市占率可望大幅躍升，預估挑戰90%。此外，通用伺服器市場同步回溫，整體需求明顯擴大，預期2026年出貨量可望年增30%，進一步放大營收規模。
權證發行商建議，看好信驊後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（台新證券提供、記者崔馨方整理）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言