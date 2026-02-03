快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

AI投資動能仍為市場核心主軸。輝達最新展望顯示，Blackwell架構出貨進入放量階段，資料中心需求延續強勁。供應鏈普遍反映GB200、GB300系列已經啟動第二波與第三波拉貨，2026年上半年能見度持續提升。

全球風險因素仍集中於地緣政治與能源價格波動。短線市場風險偏好回溫，但仍需留意突發性事件對資金流向的影響。

投資建議

儘管市場出現震盪，但AI產業仍持續看好，IP／ASIC、AI伺服器ODM、散熱、測試設備等族群展望持續正向。

指數層面雖處高檔整理，但電子權值股資金回流速度加快。外資1月以來累計買超台股約680億元，期貨淨空單水位明顯下降，顯示外資態度轉趨正面。

整體而言，台股在高基期下仍可能震盪，但產業趨勢面具備明確支撐，包括AI伺服器、CPO與高速光通訊需求延續；HBM與先進封裝產能持續吃緊；AI PC與AI手機啟動新一輪換機；消費性電子自低基期回溫。

建議投資人持續聚焦具備中長期成長能見度之族群，如AI伺服器供應鏈、散熱模組、記憶體、軍工與部分觀光與運輸相關類股。

AI 市場

延伸閱讀

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

台股ETF十強 規模躍進

力積電優化產品組合

晶彩科打入台積供應鏈

相關新聞

AI 資料中心建置需求強勁 東元迎百億訂單

東元（1504）受惠電力基礎設施與AI資料中心（AIDC）建置需求強勁，今年有望奪下百億元資料中心訂單，帶動全年營收成長...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2...

創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，...

SpaceX 供應鏈 有看頭

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AID...

勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。