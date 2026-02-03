勤凱元月營收 創新高

電子材料大廠勤凱（4760）昨（2）日公告元月營收首度突破2億元、達2.09億元，創新高，副董事長莊淑媛表示，客戶需求強勁，指標型被動元件客戶過年期間都加班生產，帶動勤凱出貨續揚。

勤凱預期，本季營收可望與去年第4季相當，2026年全年營收將優於2025年，目標年增雙位數百分比，再寫新猷。勤凱董事長曾聰乙表示，隨著台灣、中國大陸及南韓被動元件廠客戶滲透率提升，勤凱今年銅膏出貨量可望成長三成。

勤凱元月營收2.09億元，月增7.13%、年增66.06%。曾聰乙指出，2月營運可能受工作天數減少影響，3月則可望有不錯表現。

勤凱看好，今年旗下晶片與散熱蓋之間的散熱膏、TGV玻璃基板的盲孔填膏，以及應用在AI伺服器高頻高速多層板的合金膏等三項新產品、可望貢獻5%營收。

莊淑媛認為，新品藍海效應值得期待。以不同金屬特性混合而成的合金膏而言，玻璃基板上用的TGV盲孔填膏，除導通、導電基本功能，更需要在AI晶片高溫仍維持基板緊密貼合、且不能毀損晶片，因此開發難度頗高。

至於直接與晶片、散熱蓋貼合的TIM1，已直接被客戶使用在無人機通訊系統，後續將依客戶導入節奏及市場需求變化而定，勤凱將持續聚焦高階應用材料研發、強化客戶合作深度，並穩健推動產品結構優化，以提升中長期營運穩定度。