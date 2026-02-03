快訊

SpaceX 供應鏈 有看頭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AIDC及太空太陽能，昇達科（3491）、啓碁等供應鏈受矚目。

昇達科近期進入處置，但受惠SpaceX重大計畫激勵，在大盤重挫時，股價仍持續上揚，漲70元，收1,165元，興櫃低軌衛星概念股鐳洋漲幅逾18%，上漲27.02元，興櫃參考價來到145.5元，明泰及仲琦分別上漲0.65元及0.45元，啓碁早盤上漲，股價最高來到197.5元，終場下跌2元，收183元。

目前SpaceX（太空探索技術）共有9,500顆衛星在軌營運，占全球在軌營運衛星65%，近期創辦人暨執行長馬斯克除積極安排SpaceX的IPO計畫，且持續擴大太空衛星布局。

這次馬斯克計劃更瘋狂，為了要在太空建置太空AIDC，SpaceX已經向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，要部署多達100萬顆衛星，目的是建構「太空軌道數據中心系統（Orbital Data Center system）」。

SpaceX在計劃書中寫著，規劃提供前所未有的運算能力，以支援全球數十億用戶對AI推理及相關應用的龐大需求，更要利用太空無盡的太陽能與自然散熱優勢，解決地球數據中心面臨電力短缺與散熱挑戰。

近期SpaceX擴大對台下單，高層低調來台，市場臆測主要拜訪昇達科及華通等重要供應鏈。

昇達科僅表示，近期兩大客戶均擴大下單，且今年上半年接單待接獲金額達18億元，並觀察主要低軌客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，因此使用元件數將增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量，衛星發射數及傳輸頻寬需求增加，地面站Gateway建置將大幅成長。

