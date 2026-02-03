創意題材護體 外資按讚

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，如創意（3443）即在外資大和資本、花旗、摩根士丹利（大摩）等聯手按讚下，股價逆勢收漲2.48%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，創意今年仍將是極具前景的一年，除因已取得主要客戶的次世代Arm架構CPU設計案外，也正與一家北美汽車客戶洽談次世代晶片專案，預期營收成長動能可望延續至2028年或更久，因此給予「優於大盤」評等，目標價3,288元不變。

其中，在次世代Arm架構CPU設計案方面，詹家鴻認為該設計案很可能是下一代谷歌CPU與微軟Cobalt，將成為2027年後的重要成長動能；而三大車用客戶相關營收貢獻可望於今年底開始顯現，並於2027年加速放量。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成則認為，創意今年強勁的開局已獲得確認，主要是AI客戶基礎擴大，在雲端AI CPU與加速器需求強勁下，足以抵銷可能趨緩的加密貨幣業務，且Turnkey營收年成長幅度可望達60%水準。

徐禕成上調創意2026-2027年每股稅後純益（EPS）各6%、12%，並認為今年強勁的獲利年增表現將支撐較高的估值水準，因此建議「買進」，目標價由2,450元上調至2,920元，調幅19.1%。

花旗半導體產業分析師陳佳儀則指出，儘管先進製程晶圓代工、封裝與基板等仍相當吃緊，但在台積電的支持及大型CSP客戶的後援下，創意已提前確保大部分產能，並與客戶及供應鏈規劃2027年的產能配置，訂單能見度相當明確。

由於3奈米CPU專案動能持續向上，及來自美國、中國大陸與歐洲車用客戶的新催化因素帶動，預期創意今年Turnkey業務營收將維持強勁成長，並確認已成功取得次世代CSP CPU專案。因此陳佳儀建議「買進」創意，目標價維持2,725元不變。