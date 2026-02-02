雙鴻、奇鋐 押逾三個月

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI伺服器功耗與密度齊升，水冷散熱成新主流。Vera Rubin與Kyber機櫃設計強化機內水冷配置，帶動散熱零組件產值攀高，雙鴻（3324）、奇鋐（3017）受惠動能浮現，相關權證可伺機布局。

法人指出，輝達執行長黃仁勳日前指出，傳統機房多仰賴冰水機將水溫降至7℃至12℃，再進行伺服器散熱；但在新一代資料中心設計下，改以約45℃、接近常溫的水，即可為溫度高達80℃以上的晶片有效降溫，冰水機將不再是水冷系統的必要組件。

此外，會中也亮相Vera Rubin NVL72機櫃設計，Compute tray內部不再配置風扇，透過模組化設計提升整體伺服器密度；同時展示下一代Kyber機櫃。

值得注意的是，Vera Rubin採無風扇設計，搭配下一代Kyber機櫃架構，可見機箱內對水冷散熱的依賴度持續提高，帶動機內散熱零組件產值同步攀升。法人看好，奇鋐、雙鴻等相關廠商可望受惠。

法人看好隨高功率伺服器平台導入進度加快，雙鴻液冷散熱產品出貨動能明顯放大，並延續至2026年初。從實際營收表現來看，全年營收符合市場對液冷產品放量與伺服器比重拉升的方向。

奇鋐美系CSP大客戶擴大AI資本支出，公司訂單能見度愈來愈高，已看到2028年，現階段「產能追不上訂單」，預料今年越南新廠產能開出後，業績表現將更勝去年。

權證發行商建議，看好雙鴻、奇鋐等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

