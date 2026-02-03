券商活絡權證交易 有獎

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
「2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，證交所副總經理杜惠娟(前排左六起）、證期局主秘王秀玲、券商公會理事長陳俊宏、群益金鼎證券總經理李文柱等合影。 　　　　證交所／提供
臺灣證券交易所為表揚權證發行人及證券經紀商對權證市場發展的貢獻及努力，舉辦「2025年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，分別對2025年權證交易活絡、成交金額較高的發行人及證券經紀商營業據點，頒發元大、凱基等券商獎金及獎座。

此次獎勵活動共頒出「權值衝刺獎」、「權數效率獎」及「權民投資獎」等三個獎項，權值衝刺獎（獎勵權證發行人衝高單檔權證成交量）由元富、永豐金、中信、元大、凱基、國票、群益金鼎證券（6005）獲得。權數效率獎（獎勵權證成交金額除以申請發行檔數之比例值高的發行人）由元大、富邦、元富、永豐金、群益金鼎、中信、凱基、統一等獲得。權民投資獎（獎勵證券經紀商之營業據點上市權證受託買賣成交金額成長率高者）由統一板橋、群益鳳山、統一證總公司、元大西屯、富邦竹科、華南永昌麻豆、元大永春、元大善化等獲得。

頒獎典禮邀請金管會證期局主秘王秀玲，證券商公會理事長陳俊宏及多家發行人總經理、金融商品部門及經紀業務代表也都撥冗出席，場面熱烈。

證交所副總經理杜惠娟表示，證交所於今年1月新成立金融商品部，希望能統整各項金融商品業務，提供一站式服務，藉由獎勵活動，除感謝發行人對活絡權證市場的努力貢獻，更為了鼓勵發行人持續提升造市品質，因此評選方式注重權證發行後流動性的表現。去年證交所公告實施權證提前終止上市的制度，希望減少市場上無效率的權證，未來如何持續提升權證成交量，讓更多投資人參與權證市場，是需要證交所與全體發行人共同努力的課題，共同使權證市場更為蓬勃發展。

王秀玲表示，權證為我國最早的衍生性金融商品之一，隨著各項制度的優化，除於2009年引進流動量提供者造市制度、2023年實施權證避險降稅外，主管機關並持續透過金融創新平台，希望在安全與發展並重的情況下聆聽各方的意見，透過權證提前終止上市的制度，希望可以減少市場上無交易的權證。2025年12月已將主動式ETF納入可發行權證標的範圍，使權證得連結之標的更為豐富，希望能吸引更多投資人參與，未來主管機關將持續透過法規優化及投資人教育，期待可以為整個權證市場帶來更大的成長空間。

