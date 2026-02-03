兩檔 ETF 新兵 今掛牌

臺灣證券交易所表示，由凱基投信募集發行的凱基台灣TOP50 ETF（009816）及安聯投信募集發行的主動安聯台灣ETF（00993A），將於今（3）日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，凱基台灣TOP50之標的指數為「臺灣指數公司特選台灣TOP 50指數」是以台灣上市股票為母體，經流動性及獲利指標篩選後，選取市值前50大股票，運用自由流通市值加權，且權重配置亦兼顧動能表現佳之公司，以表彰台灣大型權值股績效表現。

而安聯台灣主動式ETF投資於國內上市櫃股票，依據由上而下的基本面分析，透過總體經濟、各國政策及產業發展趨勢，發掘具成長力的相關產業。再採取由下而上方式，分析企業營收及獲利成長性、個股價值面分析等數據，篩選出品質、成長、價值兼備的股票，再利用計量模型因應不同市況、個股表現等市場情況優化，進行最適投資組合配置。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達209檔。