指標車廠三陽（2206）昨（2）日公告，再取得五鼎生物9,091張股票，累計三陽持有五鼎股權達到16.46%，為五鼎公司最大單一股東，這是三陽繼農林之後多角化經營策略的另一個重要投資標的。

根據三陽公告，該公司近期以32.97元的平均價格，總計2億9,970萬元取得五鼎9,091張股票，截至目前三陽總計持有五鼎公司 16,447張，投入5億4,871萬元，持股比例達 16.46%。

三陽在2024年底時董事會決議以2.9億元再取得五鼎公司8,694張股票，在此之前三陽已持有五鼎7,356張股票，持股比7.36％。當時三陽估以平均每股33.39元，共2.9億元取得五鼎持股權。原本三陽已持有7,356張，持股比例為7.36%，總計持股超過15%。