00878期 攻守兼備

台股高檔震盪，市場資金明顯呈現風險意識升高的特徵，電子權值股波動放大，使得追求穩定現金流與相對抗震性的高股息ETF，再度成為資金停泊的重要去向，其中國泰永續高股息（00878）的表現尤為突出。

從近期盤面觀察，多空拉鋸明顯之際，正是高股息商品相對有利環境，然而即便是高股息ETF，短線仍會受到市場情緒與資金調節影響，淨值波動在近期也有所放大，此時00878期貨的功能性便顯得格外關鍵。對於長期持有00878的投資人而言，如今則可透過期貨進行策略性避險，在不賣出現貨、不影響配息權益的前提下，降低帳面波動，這對近期已累積一定漲幅，但仍看好中長期配息穩定性的資金而言，實用性極高。

另一方面，近期市場對除息行情與填息速度的敏感度升高，資金在除息前後的進出更為頻繁，00878期貨也提供觀察市場對未來現金股利預期的即時窗口，期現價差的變化，將反映投資人對配息穩定性與資金成本的綜合判斷，有助於提升價格發現效率。

00878期貨的出現，正好銜接近期行情由進攻轉向平衡、由追價轉向風控的結構性轉變，不僅讓高股息投資不再只是被動抱股，也讓其在震盪盤勢中具更完整戰術彈性。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）