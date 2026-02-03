快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透

短線黃金大幅下挫，表面原因似乎是「華許」被提名為新任聯準會主席，促使市場重新評估未來的利率走勢，但實際上的壓力早已暗中累積。前期金價一路飆升、創下歷史新高，技術面呈現嚴重超買，槓桿多頭部位擁擠，以及部分地緣風險降溫，埋下回調的伏筆。

市場普遍認為，華許在聯準會內部偏向鷹派、強調物價穩定並關注資產泡沫風險的決策風格。他過去的政策立場與公開言論，一貫主張貨幣政策不應長期過度寬鬆，傾向縮減資產負債表、維持較高的實質利率，對「為了股市而寬鬆」的作法態度保留。

不過，若此政策取向最終與龐大的政府債務或長期財政赤字產生衝突，一旦市場開始擔心高利率恐導致經濟或信用風險擴散，黃金反而有機會再度被視為對沖「政策失誤」與制度風險的工具。

對一般投資人而言，此次暴跌其實是前期大漲後，市場對貴金屬價格與風險的一次集體再評價，而非黃金失去價值的訊號。

投資人若想更有效率地參與此類資產，一方面可把握拉回時機分批布局，另一方面則可運用台灣期交所提供的台幣黃金期貨（TGF）與美元黃金期貨（GDF），藉由小型契約、雙向交易及停損機制，將避險與操作策略納入整體資產配置。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

